Новини коротким рядком. Дайджест 

БМП Bradley, ППО, боєприпаси для HIMARS і NASAMS. Байден схвалив нову допомогу для України на $2,5 млрд

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Джерела: Forbes Ukraine, Ukraine NOW