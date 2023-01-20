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Політика / Новини / Війна

Новини коротким рядком. Дайджест

22:00, 20 січ 2023
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БМП Bradley, ППО, боєприпаси для HIMARS і NASAMS. Байден схвалив нову допомогу для України на $2,5 млрд

*Фінляндія передасть Україні рекордну кількість військової техніки вартістю понад €400 млн

*Голова Пентагону заявив про вирішальний момент для України у війні з Росією

*«Росатом» міг допомагати військовій промисловості РФ, імпортуючи технології та компоненти

*ЄС може розглянути виділення понад €500 млн військової допомоги Україні вже 23 січня

*Результати «Рамштайну»: Україна отримає танки  від Великої Британії, ППО і ракети

*Поки без леопардів: західні союзники не домовилися про танки для України на «Рамштайні»
 
*Вагнерівці викачують золото з Африки, щоб фінансувати війну в Україні
 
*Нідерланди готові поставити Україні F-16 
 
*"Бункерний" боїться: за 10 км від резиденції Gутіна у Vосковській області встановили ППО
 
*"Росатом" ввозить в Hосію сировину й електроніку для російської армії
 
*США визнають ПВК "Вагнер" як "транснаціональну злочинну організацію"
Джерела: Forbes Ukraine, Ukraine NOW

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