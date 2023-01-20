Новини коротким рядком. Дайджест 

БМП Bradley, ППО, боєприпаси для HIMARS і NASAMS. Байден схвалив нову допомогу для України на $2,5 млрд
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Джерела: Forbes Ukraine, Ukraine NOW