Російська акторка, українка за походженням, родом з Донецька, Тетяна Кравченко, яка грала одну з головних ролей у серіалі "Свати", заявила, що підтримує Путіна і розв'язану ним війну. Каже, що поїхала б на фронт, щоб у якості медсестри допомагати окупантам.

Раніше підтримав путінську війну її партнер по серіалу актор Федір Добронравов, який їздить до російських вояків у шпиталі і всіляко підтримує російських загарбників.

При цьому їхня колега по серіалу українська актриса Анна Кошмал не поділяє їхніх думок, тож, путіністи не розуміють, чому дівчина так ненавидить росіян. Кравченко за те, що Кошмал не підтримала Росію, оголосила її своїм ворогом.

Незважаючи на всю любов до Росії і нелюбов до Заходу, дочку свою Кравченко відправила вчитися до Англії, де та набувала професії дизайнера.

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