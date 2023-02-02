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Новини коротким рядком. Дайджест

23:53, 02 лют 2023
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*Справа ПриватБанку. Суд Лондона розширив всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова

*На Одеській митниці виявили майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів

*Яйця по 17 грн. ДБР затримало підприємців, яких підозрюють у махінаціях із продуктами для ЗСУ

*Голова Єврокомісії в Києві анонсувала десятий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого

*Рада ЄС затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на €500 млн

*Україна гарантує партнерам, що далекобійні ракети не вражатимуть територію Росії – Резніков

*Європарламент закликав до підготовки переговорів про вступ України в ЄС

  Джерело: Forbes Ukraine


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