Легендарна "Мрія" з'явиться у Flight Simulator - можна буде відчути себе пілотом

«Мрія» зʼявиться у новій версії Microsoft Flight Simulator. Кожен користувач цього симулятора зможе відчути себе пілотом українського літака.

Microsoft звернулася до «Антонов» з ініціативою відродити в цій грі Ан-225 у вигляді, максимально наближеному до оригіналу. ДП зі свого боку активно включилося в процес реалізації цієї ідеї.

«Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП «Антонов», яке буде відбудовувати цей потужний літак», – сказав голова Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Джерело: Forbes Ukraine