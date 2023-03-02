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Політика / Війна / Новини

Новини коротким рядком. Дайджест

23:55, 02 бер 2023
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*McDonald’s оголосив фазу відновлення роботи ресторанів в Україні Відкриються, щонайменше, два ресторани, можливо, у Дніпрі і Одесі.

*У необанку Revolut вже 450 000 рахунків українців, 100 000 — активні клієнти, розповів  співзасновник Влад Яценко.

*Німеччина планує надати  Україні додаткові САУ Gepard і системи Iris-Т у найближчі тижні

*Україна увійшла в список 20 найвпливовіших країн світу. Вона піднялась у рейтингу м’якої сили з рекордною швидкістю

*Країни G20 не дійшли згоди в питанні російської агресії в Україні, перемовини завершились без спільної заяви. Проти виступили Росія та Китай.

*ЄС може виділити додатковий €1 млрд на підтримку України та прискорити постачання артилерійських снарядів

*Дівчина провела під завалами будинку у Запоріжжі 5 годин, обіймаючи кота. Дівчина каже, що у неї було троє котів, ще двох вона розшукує. Під час нічного удару загинуло двоє людей. Ведуться рятувальні роботи.

*США 3 березня оголосять про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть зокрема боєприпаси для HIMARS


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