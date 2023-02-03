"Підтримати"
Тренди:
Новини
Новини коротким рядком. Дайджест
На саміті Україна-ЄС у Києві зроблено важливі заяви
Журналіст-розслідувач Христо Грозєв був змушений виїхати з Австрії, де прожив 20 років
Новини коротким рядком. Дайджест
Легендарна "Мрія" з'явиться у Flight Simulator - можна буде відчути себе пілотом
Маленькі мешканці Київського зоопарку ростуть і радують відвідувачів, попри війну
МЗС України висловило протест проти знущання над Михеїлом Саакашвілі
Укрзалізниця розширює мережу залізничного сполучення між Україною та Польщею
У Києві з'явиться новий пішохідний міст за кошти Парижа
Борис Джонсон лобіюватиме у США продовження допомоги Україні серед республіканців
ВАКС не знайшов нічого злочинного у великій премії Коболєва
Євробачення-2023 пройде в Британії під знаком України - рішення організаторів
МОК бажає бачити російських спортсменів на Олімпіаді у Парижі - Україна і Польща проти
Результати виборів у Чехії: Україні пощастило?
У грузинській в'язниці методично знищують третього президента - Михаїла Саакашвілі
Всі новини
Політика / Європа / Відомі особи

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв був змушений виїхати з Австрії, де прожив 20 років

21:40, 03 лют 2023
2
Версія для друку

У Відні російських спецагентів більше, ніж поліцейських - Христо Грозєв.

Журналіст-розслідувач, керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв був змушений залишити столицю Австрії, де він прожив майже 20 років.

"Я припускаю, що в місті більше російських агентів, інформаторів і поплічників, ніж поліцейських", – заявив розслідувач, якого раніше Росія оголосила в розшук.

Грозєв, зокрема, відомий тим, що розслідував отруєння політика Олексія Навального. Було встановлено, що до отруєння причетні вісім співробітників Інституту криміналістики ФСБ. Також його команда проводила розслідування отруєння у Великій Британії російськими спецслужбами колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, а також займалася ідентифікацією російських воєнних злочинців в Україні.

Джерело: Liga.net


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще