Журналіст-розслідувач Христо Грозєв був змушений виїхати з Австрії, де прожив 20 років

У Відні російських спецагентів більше, ніж поліцейських - Христо Грозєв.

Журналіст-розслідувач, керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв був змушений залишити столицю Австрії, де він прожив майже 20 років.

"Я припускаю, що в місті більше російських агентів, інформаторів і поплічників, ніж поліцейських", – заявив розслідувач, якого раніше Росія оголосила в розшук.

Грозєв, зокрема, відомий тим, що розслідував отруєння політика Олексія Навального. Було встановлено, що до отруєння причетні вісім співробітників Інституту криміналістики ФСБ. Також його команда проводила розслідування отруєння у Великій Британії російськими спецслужбами колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, а також займалася ідентифікацією російських воєнних злочинців в Україні.

Джерело: Liga.net