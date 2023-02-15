Новини коротким рядком. Дайджест

*США готують пакет допомоги Україні на $10 млрд і нові санкції проти РФ до 24 лютого – Sky News

*Росія блокує «зерновий коридор» і може використовувати торговельні судна для військових вантажів – МЗС

*Нові санкції ЄС передбачатимуть штрафи за нерозкриття банками інформації про заморожені російські активи – Bloomberg

*До власника IT-компанії MacPaw Олександра Косована прийшли додому з обшуками. В офісі компанії також обшуки

*«Укроборонпром» запустив серійне виробництво 120-мм мін. Це перший спільний продукт із країною НАТО

*Швейцарія визнала неконституційною конфіскацію російських активів

*Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам