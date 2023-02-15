"Дія" запроваджує низку нових важливих застосунків для українців

В Україні створили застосунок Dobre, який допоможе дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій.

За даними УМінцифри та Урядового порталу, застосунок працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора.

У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. "Зелений" показує, що у людини все добре. "Червоний" сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

"Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми", - йдеться у повідомленні.

Крім того, найближчим часом у додатку та на сайті "Дія" запрацюють шість нових сервісів.

Зокрема, можна буде подати заяву на одруження, розмитнити авто, отримати довідку про несудимість.

Джерело: Хвиля



