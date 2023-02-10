Новини коротким рядком. Дайджест

*SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для керування дронами
*Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому», вимагає понад $45 млн через недопоставлені обсяги газу
*Болгарія може ветувати санкції проти російського «Росатома
*Tesla майже відіграла минулорічне падіння. Акції компанії Маска зросли цьогоріч на 65%
*«Мавку» покажуть у США та Канаді. Права на український мультфільм придбала американська Shout! Factory
*Інфляція в січні становила 0,8%, у річному вираженні зафіксовано зниження до 26%
*Литва передасть Україні 36 зенітних установок для збиття безпілотників
*Німеччина веде переговори з Оманом щодо скрапленого газу, шукає заміну постачанням з РФ – Reuters
*Україна отримає перший грант на $50 млн від Світового банку на ремонт доріг та мостів
*Швейцарія не дозволила Іспанії передати Україні зенітні установки
*Італія разом із Францією відправлять Україні системи SAMP-T
*Уряд врегулював продаж конфіскованих російських активів – відбуватиметься за принципом малої приватизації
*США можуть відновити надсекретні програми спостереження в Україні – WP
*Уряд схвалив залучення гранту від США в розмірі $6 млрд
*Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Є влучання в об'єкти енергетики
Джерело: Forbes Ukraine