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Новини коротким рядком. Дайджест

23:45, 10 лют 2023
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*SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для керування дронами

*Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому», вимагає понад $45 млн через недопоставлені обсяги газу

*Болгарія може ветувати санкції проти російського «Росатома

*Tesla майже відіграла минулорічне падіння. Акції компанії Маска зросли цьогоріч на 65% 

*«Мавку» покажуть у США та Канаді. Права на український мультфільм придбала американська Shout! Factory

*Інфляція в січні становила 0,8%, у річному вираженні зафіксовано зниження до 26%

*Литва передасть Україні 36 зенітних установок для збиття безпілотників

*Німеччина веде переговори з Оманом щодо скрапленого газу, шукає заміну постачанням з РФ – Reuters

*Україна отримає перший грант на $50 млн від Світового банку на ремонт доріг та мостів

*Швейцарія не дозволила Іспанії передати Україні зенітні установки

*Італія разом із Францією відправлять Україні системи SAMP-T

*Уряд врегулював продаж конфіскованих російських активів – відбуватиметься за принципом малої приватизації

*США можуть відновити надсекретні програми спостереження в Україні – WP

*Уряд схвалив залучення гранту від США в розмірі $6 млрд

*Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Є влучання в об'єкти енергетики

Джерело: Forbes Ukraine 


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