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Новини коротким рядком. Дайджест

21:47, 08 лют 2023
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*У власність України передали залізну руду російського мільярдера Усманова майже на 2 млрд грн.

*Суд наклав арешт на рахунки Полтавського ГЗК. У Жеваго планують оскаржити рішення.

*Німецький уряд дозволив експортувати до України 187 танків Leopard 1 – Business Insider.

*«Газпром» створює власну приватну військову компанію – ГУР.

*Уряд погодив призначення  нових очільників трьох ОВА.

*У Туреччині оголосили надзвичайний стан. Кількість загиблих внаслідок землетрусів у країні та сусідній Сирії перевищила 5000 осіб

*НБУ готує зміни до законодавства для націоналізації колишнього Альфа-Банку.

*Бізнес просить подовжити на місяць чинні бронювання від мобілізації.

▪️Верховна Рада призначила на посаду голови СБУ Василя Малюка, який був в.о.

▪️Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, який обіймав цю посаду в.о.

▪️Литва передала Україні десятки зенітних гармат L-70.

▪️Міністр оборони Німеччини підтвердив поставку Україні танків Leopard 1.

▪️Українські рятувальники відправились до Туреччини для допомоги після землетрусів.


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