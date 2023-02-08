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Війна / Суспільство / Закон та право

Мати загиблого на війні кропивничанина через суд доводила, що вона дійсно його мати

23:08, 08 лют 2023
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На Кіровоградщині матері загиблого захисника через суд довелося доводити, що вона дійсно є його матір'ю.

 Згідно ухвали Новоархангельського суду, сина жінки, яка звернулася до суду, мобілізували до ЗСУ. Там він служив старшим навідником гранатометного взводу роти вогневої підтримки. 30 вересня 2022 року, виконуючи завдання, на Донеччині він загинув.

У жовтні 2022 року мати звернулася до Новоархангельського відділу державних соцдопомог управління соцзахисту населення, аби оформити допомогу по втраті сина. Документи їй повернули на доопрацювання, бо з'ясувалося, що прізвище у свідоцтві про народження сина не співпадає із прізвищем у всіх інших документах.

Як з'ясувалося, свідоцтво про народження було заповнене російською мовою, коли ж син отримував паспорт, то при перекладі прізвища на українську допустили помилку. Надалі ж усі документи, в тому числі і свідоцтво про смерть, оформляли згідно прізвища, вказаного в паспорту. Тому і з прізвищем матері в нього також були розбіжності.

Тому жінці довелося звертатися до суду, аби довести, що вона дійсно мати свого сина.

Суд позов прийняв на розгляд.

Далі, вивчивши всі надані матеріали, в тому числі свідоцтво про шлюб батьків загиблого, де у подружжя було спільне прізвище і воно співпадало із прізвищем сина, вказаним російською мовою у свідоцтві про його народження, суд ухвалив визнати жінку рідною матір'ю загиблого сина.

Відтак вже на основі цієї ухвали жінка зможе отримати соціальну допомогу, передбачену законом.

Джерело: Гречка


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