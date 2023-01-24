Як оформити опікунство над дитиною під час війни

На період воєнного стану в Україні процедуру всиновлення спростили для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування, оскільки місцезнаходження батьків чи законних представників наразі невідоме.

Така форма опіки має назву "тимчасове влаштування", а перелік необхідних документів при її оформленні зменшений.

Це зокрема:

● заява;

● копія паспорта;

● документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки з дитиною;

● довідка від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;

● довідка про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через Дію).

Документи подаються до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини. Термін розгляду – один місяць.

Джерело: Уряд online