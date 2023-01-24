"Підтримати"
Тренди:
Новини
Український документальний фільм номіновано на "Оскара"
Як оформити опікунство над дитиною під час війни
Новини коротким рядком. Дайджест
Колишня зірка футболу Тимощук намагався оскаржити позбавлення його звань і нагород
Залужний отримав у спадок мільйон доларів зі США
Бразилія і Аргентина хочуть зменшити залежність від доллара
Борис Джонсон не залишає Україну без своєї дружньої підтримки
Кому з посадовців заборонили під час війни виїзд з країни без службової потреби
Скільки українців живе зараз в Україні, чи повернуться ті, хто поїхав?
Новини коротким рядком. Дайджест
Олександр Петраков став головним тренером збірної Вірменії з футболу
Чи є обмеження у користуванні банківськими продуктами під час війни
"Нова пошта" вийшла на показник у 95% об'єму відправлень у порівнянні з довоєнним
До Соледару прибув перший гуманітарний вантаж ООН
У Казахстані депутата позбавили мандата за підтримку війни Росії проти України
Всі новини
Війна / Суспільство / Закон та право

Як оформити опікунство над дитиною під час війни

23:33, 24 січ 2023
0
Версія для друку

На період воєнного стану в Україні процедуру всиновлення спростили для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування, оскільки місцезнаходження батьків чи законних представників наразі невідоме. 

Така форма опіки має назву "тимчасове влаштування", а перелік необхідних документів при її оформленні зменшений. 

Це зокрема:

● заява;

● копія паспорта;

● документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки з дитиною;

● довідка від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;

● довідка про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через Дію).

Документи подаються до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини. Термін розгляду – один місяць. 

Джерело: Уряд online


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще