Як оформити опікунство над дитиною під час війни

На період воєнного стану в Україні процедуру всиновлення спростили для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування, оскільки місцезнаходження батьків чи законних представників наразі невідоме.
Така форма опіки має назву "тимчасове влаштування", а перелік необхідних документів при її оформленні зменшений.
Це зокрема:
● заява;
● копія паспорта;
● документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки з дитиною;
● довідка від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;
● довідка про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через Дію).
Документи подаються до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини. Термін розгляду – один місяць.
Джерело: Уряд online