Новини коротким рядком. Дайджест

Кількість новин стає невимовно високою. Але слідкувати за ними треба - це наш сьогоднішній день

*Росія хоче перетворити окуповану частину України на концтабір

*В Грузії заговорили про евакуацію українців через загрозу напливу росіян

*40% іноземних компаній схоже не збираються покидати ринок рф, — KSE

*США вважають, що китайські компанії продавали рф бронежилети і каски для війни в Україні – CNN

*Гучні кадрові звільнення: в ОП, Міноборони та ГПУ. Також звільнені голови адміністрацій п'яти областей, один зі звільнених - Олексій Кулеба призначений заступником глави ОП

* США можуть передати Україні танки Abrams, — The Wall Street Journal

* Рота німецьких Leopard 2 приїде до України — Шольц ухвалив рішення, — The Spigel

*Польща надіслала Німеччині запит на постачання танків Leopard 2 в Україну

*Уряд призначив заступником міністра економіки директора «Прозорро.Продажі» Соболева

*Кабмін затвердив наглядову раду «Нафтогазу»

*США схиляються до постачання танків Abrams в Україну. Вони будуть частиною угоди щодо відправки німецьких Leopard – WSJ

*Український фільм «Будинок зі скалок» став номінантом «Оскара»

*Сторінка України стала однією з найпопулярніших офіційних сторінок країн світу в Instagram

Джерелa: Ukraine NOW, Forbes Ukraine