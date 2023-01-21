Новини коротким рядком. Дайджест

З потоку новин необхідно виділяти найбільш важливе. Але новин багато, тому - коротко

**Суд відмовив в арешті ексголови «Нафтогазу» Коболєва. Прокурор після ознайомлення з повним текстом рішення суду оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції.

**Естонія планує закрити для росії Фінську затоку.

Фактично, Естонія зможе оглядати російські військові кораблі та цивільні судна, що виходять із портів Ленінградської області.

У разі відмови буде можлива заборона на прохід через затоку.

**Йдемо на рекорд: вступ України до НАТО підтримують 86% українців

За останні місяці підтримка вступу до НАТО знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців, такими є результати опитування групи "Рейтинг", що було проведене 14-16 січня.

Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%.

**Реактивний БПЛА Kızılelma Bayraktar з двигуном від "Мотор Січ" здійснив свій перший повноцінний політ

Безпілотник з дальністю 930 км може нести вантаж вагою 1500 кг та має максимальну швидкість 900 км/год. У повітрі він може працювати пʼять годин.

За матеріалами ЗМІ