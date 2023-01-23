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Дослідження / Війна / Суспільство

Скільки українців живе зараз в Україні, чи повернуться ті, хто поїхав?

22:06, 23 січ 2023
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Скільки українців залишилося в Україні? Наскільки ми збідніли під час війни? Хто виїхав?

✅ З України виїхало близько 12 млн, але це не тільки втікачі від війни. Ніхто не скасовував малий прикордонний рух, відрядження або виїзд в особистих справах. 

✅ В Україні зараз проживають приблизно 34-35 млн українців. 

✅ 80% – приблизний показник бідності в Україні у 2022-му році.

✅ За даними досліджень, 90% українців, які сьогодні за кордоном, збираються повернутися. Але це показник завищений. Багато з тих людей, хто виїхав, самі собі не готові зізнатися в тому, що вони залишаться там.

✅ Демографічний портрет українського переселенця – це жінки й діти, старих людей відносно небагато, чоловіків зовсім мало. 70% жінок мають вищу освіту. Ця цифра пояснюється тим, що переважною мірою поїхали киянки та харківʼянки, де значно вищий рівень освіти. 

Джерело: Forbes Ukraine в Telegram


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