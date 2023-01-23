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Влада / Війна / Суспільство

Кому з посадовців заборонили під час війни виїзд з країни без службової потреби

22:51, 23 січ 2023
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На сайті Президента з'явився указ, згідно якому посадовцям заборонено виїжджати з країни без службової потреби.

Отже, кому заборонять виїжджати за кордон без службових цілей, згідно з рішенням РНБО.

 ▪️міністри та їх заступники,

 ▪️народні депутати,

 ▪️керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники,

 ▪️глава Офісу президента та його заступники, керівники інших служб, створених президентом,

 ▪️глава СБУ та його заступники,

 ▪️всі члени Нацради з ТБ, Нацбанку, Центрвиборчкому та Рахункової палати,

 ▪️секретар РНБО та його заступники,

 ▪️глави інших державних колегіальних органів,

 ▪️омбудсмен та його представники,

 ▪️глави всіх держадміністрацій та їх заступники, постпред президента у Криму та його заступники,

 ▪️голови всіх інших держорганів та їх заступники,

 ▪️голови всіх місцевих органів влади,

 ▪️судді ВС та інші судді,

 ▪️прокурори,

 ▪ Керівники структурних підрозділів держорганів та всі, хто має бронь від мобілізації.

 Крім того, СБУ доручено перевіряти законність рішень усіх органів влади щодо виїзду громадян за кордон.

Джерело: ТРУХА


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