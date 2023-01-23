Кому з посадовців заборонили під час війни виїзд з країни без службової потреби

На сайті Президента з'явився указ, згідно якому посадовцям заборонено виїжджати з країни без службової потреби.

Отже, кому заборонять виїжджати за кордон без службових цілей, згідно з рішенням РНБО.

▪️міністри та їх заступники,

▪️народні депутати,

▪️керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники,

▪️глава Офісу президента та його заступники, керівники інших служб, створених президентом,

▪️глава СБУ та його заступники,

▪️всі члени Нацради з ТБ, Нацбанку, Центрвиборчкому та Рахункової палати,

▪️секретар РНБО та його заступники,

▪️глави інших державних колегіальних органів,

▪️омбудсмен та його представники,

▪️глави всіх держадміністрацій та їх заступники, постпред президента у Криму та його заступники,

▪️голови всіх інших держорганів та їх заступники,

▪️голови всіх місцевих органів влади,

▪️судді ВС та інші судді,

▪️прокурори,

▪ Керівники структурних підрозділів держорганів та всі, хто має бронь від мобілізації.

Крім того, СБУ доручено перевіряти законність рішень усіх органів влади щодо виїзду громадян за кордон.

Джерело: ТРУХА