Кому з посадовців заборонили під час війни виїзд з країни без службової потреби

На сайті Президента з'явився указ, згідно якому посадовцям заборонено виїжджати з країни без службової потреби.
Отже, кому заборонять виїжджати за кордон без службових цілей, згідно з рішенням РНБО.
▪️міністри та їх заступники,
▪️народні депутати,
▪️керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники,
▪️глава Офісу президента та його заступники, керівники інших служб, створених президентом,
▪️глава СБУ та його заступники,
▪️всі члени Нацради з ТБ, Нацбанку, Центрвиборчкому та Рахункової палати,
▪️секретар РНБО та його заступники,
▪️глави інших державних колегіальних органів,
▪️омбудсмен та його представники,
▪️глави всіх держадміністрацій та їх заступники, постпред президента у Криму та його заступники,
▪️голови всіх інших держорганів та їх заступники,
▪️голови всіх місцевих органів влади,
▪️судді ВС та інші судді,
▪️прокурори,
▪ Керівники структурних підрозділів держорганів та всі, хто має бронь від мобілізації.
Крім того, СБУ доручено перевіряти законність рішень усіх органів влади щодо виїзду громадян за кордон.
Джерело: ТРУХА