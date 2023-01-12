Як оформити допомогу на новонароджену дитину онлайн

Допомогу онлайн на новонароджену дитину потрібно оформити протягом 12 місяців з дня народження дитини на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк.
Для оформлення допомоги онлайн:
🔹зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;
🔹заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису;
🔹заповнена заява автоматично відправляється до органів соцзахисту;
🔹не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соцзахисту вам призначать допомогу.
Для оформлення допомоги офлайн потрібно до органу соцзахисту чи ЦНАПу за місцем проживання подати такі документи:
🔸заяву одного з батьків;
🔸свідоцтво про народження дитини;
🔸особовий банківський рахунок для соціальних виплат;
🔸опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
🔸документи, що засвідчують народження дитини (якщо вона народилась за кордоном).
Термін розгляду документів – 10 днів.
Наразі розмір допомоги складає 41280 грн. Одноразово допомога виплачується в сумі 10320 гривень, решта – протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.
Джерело: Уряд online