Як оформити допомогу на новонароджену дитину онлайн

Допомогу онлайн на новонароджену дитину потрібно оформити протягом 12 місяців з дня народження дитини на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк.

Для оформлення допомоги онлайн:

🔹зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;

🔹заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису;

🔹заповнена заява автоматично відправляється до органів соцзахисту;

🔹не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соцзахисту вам призначать допомогу.

Для оформлення допомоги офлайн потрібно до органу соцзахисту чи ЦНАПу за місцем проживання подати такі документи:

🔸заяву одного з батьків;

🔸свідоцтво про народження дитини;

🔸особовий банківський рахунок для соціальних виплат;

🔸опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

🔸документи, що засвідчують народження дитини (якщо вона народилась за кордоном).

Термін розгляду документів – 10 днів.

Наразі розмір допомоги складає 41280 грн. Одноразово допомога виплачується в сумі 10320 гривень, решта – протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.



Джерело: Уряд online