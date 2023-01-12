"Підтримати"
Тренди:
Новини
Новини минулої доби. Дайджест
Українська національна збірна з футболу отримає нового головного тренера
Майже два з половиною мільйони українців живуть у пошкодженому війною житлі
Як оформити допомогу на новонароджену дитину онлайн
У Львові українці захоплено привітали Президента братньої Польщі
Новини коротким рядком
Росіяни знову обстрілювали Херсон - влучили у пологовий будинок
Що відбувається у Соледарі - не читайте російські джерела інформації
У засіданні Контактної групи "Рамштайн" візьмуть участь близько 50 країн
У Миколаєві прикраси "Ялинки Незламних" передали до музею
Латвійська столиця передала столиці України 10 комфортних автобусів
Новини минулої доби. Дайджест
З тіла пораненого українського воїна дістали гранату у присутності саперів
Тихоокеанська держава присвятила українським воїнам-азовцям пам'ятну монету
Визволено ще 50 наших воїнів - відбувся перший у новому році обмін полоненими
Всі новини
Суспільство / Закон та право

Як оформити допомогу на новонароджену дитину онлайн

20:37, 12 січ 2023
4
Версія для друку

Допомогу онлайн на новонароджену дитину потрібно оформити протягом 12 місяців з дня народження дитини на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. 

Для оформлення допомоги онлайн:
🔹зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;
🔹заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису;
🔹заповнена заява автоматично відправляється до органів соцзахисту;
🔹не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соцзахисту вам призначать допомогу.

Для оформлення допомоги офлайн потрібно до органу соцзахисту чи ЦНАПу за місцем проживання подати такі документи:
🔸заяву одного з батьків;
🔸свідоцтво про народження дитини;
🔸особовий банківський рахунок для соціальних виплат;
🔸опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
🔸документи, що засвідчують народження дитини (якщо вона народилась за кордоном).

Термін розгляду документів – 10 днів.
 Наразі розмір допомоги складає 41280 грн. Одноразово допомога виплачується в сумі 10320 гривень, решта – протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.
 
Джерело: Уряд online


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще