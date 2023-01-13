Добровольцям-цивільним надаватимуть статус учасників бойових дій

Верховна Рада України затвердила в цілому законопроект, згідно з яким статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, а воювали на підставі добровольців. Законопроєкт № 7322 на засіданні 12 січня підтримали 310 народних депутатів України.

Згідно з ухваленими змінами до законодавства учасниками бойових дій можуть визнати осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у бойових діях.

Документ також визначає коло осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Відповідно до законопроєкту рішення про надання статусу УБД особам, які добровільно забезпечували захист держави, приймається Міжвідомчою комісією, що діє при Мінветеранів.

Також Мінветернаів напрацює механізм надання статусів добровольця загиблим захисникам та захисницям України.

Джерело: ZN,UA