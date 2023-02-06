Санаторій на курорті "Куяльник" в Одесі повернено у державну власність

Прокуратура повернула державі санаторій на курорті «Куяльник» вартістю близько 1 млрд грн

За позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті «Куяльник» вартістю близько 1 млрд грн., повідомили в Офісі Генпрокурора.

У суді прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 000 м кв.

Прокурори звернулися до суду, проте у задоволенні позову прокурора було відмовлено. Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, та ухвалив нове рішення, яким визнав незаконними та скасував рішення реєстраторів, визнавши право власності за державою в особі Фонду державного майна України.