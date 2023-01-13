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Бізнес / Війна / IT та медіа

У заповіднику "Софія Київська" відкривається коворкінг з комфортним робочим простором

22:54, 13 січ 2023
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На території Софії Київської відкривається сучасний обладнаний коворкінг "Софіт" у будівлі Консисторії. Тут можна буде спокійно попрацювати навіть коли у місті відключене світло. Враховуючи складнощі з енергозабезпеченням, коворкінг буде платним, але пріоритетом буде безпека відвідувачів і їхній комфорт.
             
Про це повідомляє пресслужба заповідника.

"Запрошуємо фрилансерів або ж невеликі команди до 20 осіб; дизайнерів, програмістів; маркетологів та фахівців інших напрямків — усіх, кому потрібен комфортний робочий простір, свобода, та спілкування з однодумцями", - йдеться у повідомленні.

Коворкінг буде працювати щодня у будні з 9.00 до 18.00 за адресою вул. Володимирська 24. З нагоди відкриття 16 січня перші дві години оренди робочого місця безкоштовно, далі - 100 грн за годину. Також є можливість придбати абонемент на тиждень.

Пропонуються робочі місця у нещодавно відремонтованому приміщенні або окрема кімната для зустрічей. Також доступний швидкісний інтернет; безперебійне електропостачання; укриття; вода, кава, чай; клінінг та охорона.


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