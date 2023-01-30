МОК бажає бачити російських спортсменів на Олімпіаді у Парижі - Україна і Польща проти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливий дозвіл змагатися російським спортсменам на міжнародних змаганнях, заявив, що МОК хоче поставити під нейтральний прапор представників армії, яка вбиває та ґвалтує.

«Росія виборола 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Армія, яка творить безчинства, вбиває, гвалтує, грабує. Ось кого неосвічений МОК хоче поставити під білим прапором, дозволяючи змагатися», - написав Кулеба у Twitter.

Раніше МОК опублікував заяву, в якій припустив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на Олімпіаді у Парижі під нейтральним прапором.

А напередодні МОК прокоментував можливий допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. В організації зазначили, що виступ під нейтральним прапором добре зарекомендував себе.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявляв, що Україна може відмовитися від участі в Олімпіаді-2024, яка має проходити в Парижі через допуск до змагань російських та білоруських спортсменів.

Також президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном наголосив, що російським спортсменам не місце на Олімпійських іграх у Парижі. Польща та Великобританія працюють над створенням коаліції країн, які висунуть ультиматуv не брати участь в Олімпійських іграх наступного року, якщо там братимуть участь російські та білоруські спортсмени. Про це повідомляють польські ЗМІ із посиланням на міністра спорту та туризму Польщі Каміля Бортничука.

“Польща та Великобританія докладають зусиль щодо створення міжнародної коаліції проти участі росії та білорусі в Олімпіаді наступного року. Якщо МОК допустить російських та білоруських спортсменів до змагань на Іграх у Парижі, Польща та інші країни можуть висунути ультиматум. Це залежатиме від того, чи вдасться створити ефективну коаліцію країн, без яких Олімпійські ігри не могли відбутися”, — повідомив Бортничук.

Джерело: УНН