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Політика / Війна / Суспільство

Новини коротким рядком. Дайджест 

23:15, 17 січ 2023
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Україна отримала перший транш від ЄС на €3 млрд. Наступні надходитимуть з березня

*Морський порт «Усть-Дунайськ» продали на аукціоні за 200 млн грн. У ході торгів ціна зросла втричі. Ім'я власника не називається

*У Росії залишаються працювати близько 70% австрійських компаній

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*РФ тримає у Чорному морі майже рекордну кількість «Калібрів», – ОК «Південь».

Рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по будинку завершено: загинуло 44 людини, травмовано – 79, врятовано – 39, 25 вважаються зниклими безвісти 

*Українські військові продовжують утримувати Соледар, попри всі заяви росіян. Більша частина міста є сірою зоною

*Україна отримає батарею Patriot від Нідерландів. А США за два з половиною місяці замість десяти навчать українських воїнів керувати цією зброєю

Джерело: Forbes Ukraine, Ukraine NOW, ТРУХА


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