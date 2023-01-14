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Новини / Суспільство / Політика

Новини минулої доби. Дайджест

14:48, 14 січ 2023
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Новини коротким рядком доповнюють картину світу. А подробиці завжди можна знайти 

*Китай має намір викупити акції місцевих підрозділів Alibaba та Tencent – FT

*Китай зіткнувся з рекордним дефіцитом торгового балансу з Росією через стрибок цін на енергоносії

*Справа Імексбанку. Фонд гарантування вкладів подав позов проти ексдепутата Клімова на 8,4 млрд грн

*НОК виключив зі свого складу сімох членів НОК, у тому числі Шевченка, Беленюка (за власним бажанням), Суркіса та Шуфрича

*Рада достроково припинила повноваження Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна та Аксьонова

*Між ОП та Ахметовим є неформальна домовленість, що держава не чіпатиме активи бізнесмена під час війни – джерела.

*Ціна російської нафти в рублях досягла найнижчого рівня більш як за два роки

Джерело: Forbes Ukraine


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