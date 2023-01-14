Новини минулої доби. Дайджест

Новини коротким рядком доповнюють картину світу. А подробиці завжди можна знайти
*Китай має намір викупити акції місцевих підрозділів Alibaba та Tencent – FT
*Китай зіткнувся з рекордним дефіцитом торгового балансу з Росією через стрибок цін на енергоносії
*Справа Імексбанку. Фонд гарантування вкладів подав позов проти ексдепутата Клімова на 8,4 млрд грн
*НОК виключив зі свого складу сімох членів НОК, у тому числі Шевченка, Беленюка (за власним бажанням), Суркіса та Шуфрича
*Рада достроково припинила повноваження Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна та Аксьонова
*Між ОП та Ахметовим є неформальна домовленість, що держава не чіпатиме активи бізнесмена під час війни – джерела.
*Ціна російської нафти в рублях досягла найнижчого рівня більш як за два роки
Джерело: Forbes Ukraine