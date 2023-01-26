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Новини коротким рядком. Дайджест

23:53, 26 січ 2023
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*Захід розпочав обговорення про постачання Україні винищувачів – Politico

*Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО

*Росія випустила по Україні 55 ракет, 47 з них збила ППО – Залужний

*НБУ оновив прогнози на 2023 рік. ВВП практично не зростатиме, інфляція буде нижчою за 20%

*Велика Британія і Німеччина планують передати Україні танки вже у березні

*У ЄС знайшли правові підстави для використання арештованих активів Центробанку РФ

*США вимагають від Туреччини припинити приймати американські літаки, які використовує РФ – WSJ

*ЄС, країни G7, МВФ та український уряд створили координаційну платформу донорів України

Джерело: Forbes Ukraine


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