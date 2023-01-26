ЧВК "Вагнер" оголосили транснаціональним терористичним угрупуванням - що це означає

Оголошення Міністерством фінансів США російської «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією - це значно більше ніж формальне додавання до санкційних списків.

Це "чорна мітка", або "ліцензія на відстріл" російських терористів ОРКестра в різних точках світу.

Якщо ви пам'ятаєте розгром підрозділів "Вагнера" у Сирії, то це була тоді тільки демонстрація та квіточки, від сьогодні полювання на вагнерівців набуває більш серйозних форм. І полювати та вибивати будуть в першу чергу еліту, тих, кого Пригожин беріг як особисту армію, а не кидав у бій, як зек-фарш. Тих, хто залишався в тіні.

І це рішення, безумовно, дозрівало в США досить довго, не останні півроку-рік, а, як мінімум з 2016 і до сьогодні. Тобто роки до цього тривали дискусії, збір інформації... роками і українська розвідка, і спецслужби, і волонтери формували списки компаній та офшорів, афільованих з Пригожиним. Тобто це був досить кропіткий процес, який спочатку публічно проявлявся у епізодах оголошення санкцій і дозрів до оголошення ПВК "Вагнера" - транснаціональною злочинною організацією.

Але ми сподіваємось, що після перемоги України ми зможемо привідкрити завісу роботи деяких наших фахівців, які напряму були дотичні до випалення "імперії Пригожина" і дістали та передали досить багато даних, які крапля за краплею наближали до прийняття правильних рішень.

Джерело: Informnapalm