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Війна / Суспільство / Бізнес / Енергетика

Український бізнес започаткував благодійну Лігу тепла

21:37, 26 січ 2023
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У час, коли ворог невпинно завдає шкоди енергетичній інфраструктурі нашої країни, українці обʼєдналися та стали сильними як ніколи.

 Український бізнес теж не перестає дивувати нас нереальними ініціативами, які вкотре доводять нашу єдність та незламність

Однією з таких ініціатив є “Ліга тепла”, започаткована компанією Vodafone Україна, що забезпечує альтернативним опаленням тих, хто цього потребує найбільше – немовлят у пологових будинках. Завдяки використанню теплових помп, що працюють на відновлюваній енергії повітря, опалення пологових будинків стає майже незалежним від енергопостачання.

Першим успіхом “Ліги тепла” стало утеплення пологового будинку у м. Охтирка, що на Сумщині спільними зусиллями компаній Vodafone Україна та Watsons Ukraine . Завдяки приєднанню «Хуавей Україна» вже розпочалися роботи над альтернативним опаленням наступного пологового в м. Боярка Київської області. Напередодні новорічних свят челлендж також підхопив ПриватБанк. Кожна з компаній додає до бюджету проєкту 20 000 євро.

Доєднуйтесь до Ліги тепла і ви! Більше учасників - більше зігрітих маленьких сердець

Джерело: Obozrevatel


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