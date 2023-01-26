Скільки ракет запустили і збили в результаті чергового масованого ракетного удару

Держава-терорист рф сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України.

Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Джерело: Генштаб ЗСУ