В Україні почав діяти новий порядок взяття на військовий облік

Затверджено новий порядок взяття на військовий облік.

Про це повідомив Кабінет міністрів України.

Відтепер військовозобовʼязані зможуть передавати дані про себе військкоматам через застосунок «Дія», зокрема під час зміни місця проживання;

На військовий облік мають ставати призовники з 16 років до 27 років;

Жінки на військовий облік мають стати лише ті, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Усі інші можуть зробити це за власним бажанням;

На роботу чи навчання військовозобов'язаних можуть приймати лише за наявності підтвердження, що ті стоять на військовому обліку. Також усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних;

Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. Вони мають «сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації;

Якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік там можна не ставати.