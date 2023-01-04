"Підтримати"
Тренди:
Новини
Київ зайняв найвищий щабель у рейтингу найкращих міст світу
На українсько-румунському кордоні відкрито новий пункт пропуску для пасажирів поїздів
В Україні почав діяти новий порядок взяття на військовий облік
До Землі летить комета, яку бачили неандертальці
В Україні змінився порядок нарахування транспортного податку
Українці матимуть інтернет навіть за відсутності світла - Мінцифри
Українці вірять в перемогу і не готові поступатися своїми територіями - опитування
Тепер пенсію можна зняти з банківських рахунків на касах супермаркетів
Спортсмени українського Маріуполя гідно виступили на змаганнях з вітрильного спорту
Бразильці вшановують Короля футболу Пеле 24-годинними публічними поминками
США запустять у космос український наносупутник - можна подивитися трансляцію
Особливості Кембриджської системи вивчення англійської мови PR
В Ужгороді кондитер спекла рекордну кількість унікальних різдвяних пряників
Житло на Київщині відбудують з перероблених уламків зруйнованих будинків
Кількість повітряних тривог за рік в Україні склала майже 15 тисяч
Всі новини
Війна / Суспільство / Армія

В Україні почав діяти новий порядок взяття на військовий облік

20:55, 04 січ 2023
1
Версія для друку

Затверджено новий порядок взяття на військовий облік. 

Про це повідомив Кабінет міністрів України.

Відтепер військовозобовʼязані зможуть передавати дані про себе військкоматам через застосунок «Дія», зокрема під час зміни місця проживання;

На військовий облік мають ставати призовники з 16 років до 27 років;

Жінки на військовий облік мають стати лише ті, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Усі інші можуть зробити це за власним бажанням;

На роботу чи навчання військовозобов'язаних можуть приймати лише за наявності підтвердження, що ті стоять на військовому обліку. Також усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних;

Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. Вони мають «сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації;

Якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік там можна не ставати.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще