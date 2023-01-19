Новини коротким рядком. Дайджест 

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23:16, 19 січ 2023
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"Естонія запускає застосунок mRiik на базі української «Дії»

*Спецтрибунал для Путіна і Лукашенка. Європарламент ухвалив незобов’язуючу резолюцію

*Розміщення облігацій у світі з початку року бʼє рекорди. Уряди й компанії розмістили бондів майже на $600 млрд

*Через саботаж росіянами інспекції в Босфорі українські порти працюють на половину потужності – Мінінфраструктури

*«АрселорМіттал Кривий Ріг» скоротив виробництво в пʼять разів. 

*Премія Коболєва - заслужена, бо зберіг гігантські кошти державі, чи зловживання?. Прокурор просить арешт для ексголови «Нафтогазу» з альтернативою застави в 365 млн грн. 

*Французький суд знову переніс слухання про екстрадицію Жеваго

Джерело: Forbes Ukraine


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