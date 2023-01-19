США хочуть запровадити у себе застосунок подібний українській "Дії"

США сподіваються повторити успіх українського застосунку "Дія" в інших країнах, повідомляє Axios з посиланням на керівницю USAID Саманту Пауер. Вона заявила про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами Пауер, USAID надала фінансування міністерству цифрової трансформації України для розробки "Дії" та покращення її кібербезпеки. Організація також виділила додаткові $8,5 мільйонів для впровадження нових послуг під час повномасштабного вторгнення.

USAID планує розпочати обговорення з іншими країнами щодо потенційного використання "Дії" як шаблону для створення власних застосунків, зазначила Пауер. Ці обговорення відбуваються на форумі у Давосі, де присутній голова Мінцифри Михайло Федоров.

Керівниця USAID також зазначила, що уряд Молдови вже висловив інтерес до українського підходу до електронного урядування.

Джерело: Мінцифра