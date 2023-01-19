У Києві з візитом побував президент Європейської ради Шарль Мішель

Соцмережі трохи повеселилися з надзвичайної схожості двох політиків - сьогодні у Києві побував президент Євроради Шарль Мішель. Але питання обговорювалися дуже серйозні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який сьогодні перебував з візитом у Києві.

На зустрічі сторони обговорили питання координації руху України до ЄС, оборонну підтримку для посилення міцності ЗСУ й захисту неба, а також подальші спільні зусилля щодо посилення тиску на росію.

Також Денис Шмигаль подякував ЄС за фінансову підтримку: перші 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги на 18 млрд євро цього тижня вже надійшли в Україну.

Джерело: Уряд online