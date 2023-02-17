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Скандал / Влада і право / Футбол

Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ

21:53, 17 лют 2023
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Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відсторонити на місяць від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. 

В асоціації назвали рішення необґрунтованим та запевнили, що Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ.

Нагадаємо, наприкінці листопада Печерський суд обрав Павелку міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка внесли.

Юрист по справі УАФ Денис Бугай пояснював, що ова йде про провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.

Джерело: Українська правда


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