На Харківщині з'явилося село Залужне - кажуть, за географічним розташуванням

Харківська обласна рада звернулася з проханням до Верховної Ради перейменувати село Ватутіне Харківського району на Залужне. Раніше обласна рада схвалила таку ініціативу громадян.

«Село Ватутіне перейменовано на село Залужне! Щойно Харківська обласна рада підтримала таке рішення», – повідомила депутат Харківської облради Галина Куц.

Харківська облрада 14 лютого на пленарному засіданні сесії схвалила клопотання у ВР про перейменування села Ватутіне, яке входить до Нововодолазької громади на Харківщині, у Залужне.

Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін розповів місцевому ЗМІ, що нова назва села не пов'язана з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вона виникла через географічне розташування села.

«Коли на місце майбутнього населеного пункту, що зараз носить ім'я радянського воєначальника, прийшли люди, тут біля річки Ольховатка був великий луг. Тому оселилися вони за лугом, звідси й варіант нової назви – село Залужне», – пояснив він.

Але, погодьтеся, все одно таке перейменування - символічне.

Джерело: Українська правда



