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Війна / Транспорт / Екотехнології

Укрзалізниця забезпечить швидкісні поїзди інтернетом через Starlink

22:14, 17 січ 2023
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УЗ отримала 450 терміналів Starlink для забезпечення Wi-Fі потягів Інтерсіті. До кінця року всі швидкісні поїзди підключать до інтернету через Starlink, повідомив голова УЗ Олександр Камишін. 

За його словами, це дасть змогу українцям переглядати фільми, надсилати повідомлення чи працювати під час поїздок.  

Успішно завершили тестування вайфай на базі технології Starlink в поїзді Інтерсіті та підводимо підсумки, сказав він. 

Як це було.

Залізничники "партизанськими методами" обладнали один поїзд Інтерсіті і тестували його на різних маршрутах понад 100 днів. 

Результати тестування:

 ⁃ доступність на маршруті 97%. 

 ⁃ швидкість до 100 Мбіт/с.

Задача тепер - тепер розвернути пілот на всі поїзди Інтерсіті. До кінця року задача буде виконана, вважають в Укрзалізниці.


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