Рівень безробіття в Україні становить 30%, роботу шукають понад 4,7 мільйона осіб

"Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців знаходяться у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри складають із 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн – всередині країни", - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами міністра, великим викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені в українську економіку.

Джерело: Ukraine NOW