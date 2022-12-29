В Украине из-за войны изменится подход к ключевым стратегиям бизнеса и наемным работникам

В Украине из-за войны войны и отключений света в 2023 году могут изменяться стратегии бизнеса. Компании будут обеспечивать поддержку и защиту сотрудникам, которые в свою очередь будут поддерживать бизнес и будут искать возможности работать, когда есть возможность – рано утром, вечером или в выходные. Процесс переходит на второй план, первоочередным становится результат.

Об этом говорится в прогнозе сайта поиска работы Work.ua на 2023 год. Также пророчится отмена "мужских/женских" профессий.

Около 1 млн украинцев находятся в рядах ВСУ, большинство из которых – мужчины. В этой связи у работодателей изменится отношение к подбору сотрудников с учетом пола. Это означает, что все больше женщин начнут овладевать "мужскими" профессиями. Работодатели поймут, что у профессиональности нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений.

Кроме того, компании в 2023-м будут учиться правильно взаимодействовать с пострадавшими от войны сотрудниками, были в оккупации, участвовали в боевых действиях и вернутся к мирной жизни. Определенный процент работников составят люди с инвалидностью.

Поэтому нужно будет обустроить безбарьерные офисы и рабочие места соответствующими условиями в большем количестве. Речь идет о установке пандусов, поручней и другого оборудования.

Также важную роль в компаниях будет играть психологическая поддержка, овладение правилами и навыками работы со стрессом, посттравматическим синдромом, паническими атаками и эмоциональным выгоранием. Ключевая задача – не оставлять людей наедине с их проблемами, помогать, держаться командой как единственной семьей.

Большую часть времени будут занимать меры по поддержанию психоэмоционального состояния работников. Корпоративные развлекательные мероприятия, оценка производительности и прочие обычные для HR практики будут не в приоритете.

В Украине в 2023 году зарплаты могут повыситься на 8-30% в зависимости от ситуации в стране и конкуренции специалистов. Большинство работодателей планируют пересмотр зарплат.

Источник: OBOZREVATEL