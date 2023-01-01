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Житло на Київщині відбудують з перероблених уламків зруйнованих будинків
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Війна / Екотехнології / Повсякденне життя

Житло на Київщині відбудують з перероблених уламків зруйнованих будинків

21:18, 01 січ 2023
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Внаслідок масового руйнування об'єктів, в Україні нараховується приблизно 800 мільйонів тонн будівельного сміття. Якщо не зайнятися перероблюванням відходів, вони можуть стати фактором забруднення навколишнього середовища.

Про це свідчать дані компанії із Франції Neo-Eco. За попередніми розрахунками, лише в Бучі утворилося майже 2 мільйони тонн будівельного сміття.

Французька компанія Neo-Eco, яка долучилася до відбудови Київщини, запровадила економіку замкненого циклу: переробляють будівельне сміття на нові будматеріали, які потім використають для реконструкції пошкоджених будівель або зведення нових.

За такою схемою почнуть відбудовувати військове містечко в Гостомелі, що розташовується поряд з аеропортом, де розпочалися перші бої 24 лютого.

Меморандум про співпрацю з Київською ОВА був підписаний цієї осені під час візиту міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни.

Загалом компанія планує відбудувати шість великих житлових будинків на 310 квартир, використовуючи 75 – 80% перероблених матеріалів.

Джерело: 24 канал


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