У Києві відновлюють роботу електротранспорту - контактні мережі відремонтовано

Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Із 16 лютого у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Як відомо, з початком обстрілів російськими окупантами інфраструктури України у Києві відмовилися від електротранспорту, перейшовши на автобусне сполучення. З країн Балтії та з Польщі надійшла допомога у вигляді автобусів, які вийшли на вулиці столиці. Звісно, їх було недостатньо. Але зараз поступово відновлюється електротранспортне сполучення між районами міста.