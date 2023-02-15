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Транспорт / Енергетика / Війна

У Києві відновлюють роботу електротранспорту - контактні мережі відремонтовано

22:54, 15 лют 2023
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Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Із 16 лютого у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Як відомо, з початком обстрілів російськими окупантами інфраструктури України у Києві  відмовилися від електротранспорту, перейшовши на автобусне сполучення. З країн Балтії та з Польщі надійшла допомога у вигляді автобусів, які вийшли на вулиці столиці. Звісно, їх було недостатньо. Але зараз поступово відновлюється електротранспортне сполучення між районами міста. 


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