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Політика / Влада і право / Суспільство

Уряд дозволив пересилання особистих документів за кордон та з-за кордону

20:08, 18 січ 2023
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Уряд дозволив пересилання паспортів і посвідчень на повернення в Україну у міжнародних поштових відправленнях.

Ця новація спрямована на те, щоб допомагати українцям виїжджати з тимчасово окупованих територій і росії.

Ухвалене Кабінетом Міністрів рішення було розроблено за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду українців з ТОТ через територію третіх країн в Україну. Його очолює Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Депортація українців із тимчасово окупованих територій до рф стала масштабним злочином окупантів. При цьому громадяни часто залишаються без будь-яких документів, що посвідчують їх особу. Як наслідок – при спробі виїхати з російської федерації до третіх країн їм складно перетинати кордон.

Новація дозволить забезпечити проїзними документами українців – як депортованих, так і тих, що виїхали до третіх країн, – для їх повернення на Батьківщину.

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України. 18 січня Уряд переголосував постанову у зв'язку з уточненням законодавчої термінології.

Джерело: Уряд онлайн


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