Угорщина вчергове виступила на боці зла: заблокувала протест ЄС щодо Саакашвілі

Європарламент закликав грузинську владу помилувати Саакашвілі. Угорщина заблокувала висловлення протесту ЄС владі Грузії у справі ув’язненого експрезидента Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомила польська радіостанція RMF FM.

Згідно з повідомленням, Польща виступила з ініціативою призупинити термін відбування покарання Саакашвілі, щоб він міг пройти лікування за кордоном. Ця пропозиція мала бути включена у дипломатичний протест ЄС, який планували висловити Тбілісі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький минулого тижня після саміту ЄС заявив, що Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування.

Пропозицію Польщі підтримали всі країни ЄС, окрім Угорщини.

Дипломати ЄС запевнили, що докладають усіх зусиль, аби переконати Будапешт змінити свою думку.

Відзначається, що після можливого досягнення одностайності всередині Євросоюзу інструментом впливу на Тбілісі, до якого може вдатися ЄС, є той факт, що Грузія має європейські прагнення.

Прессекретар голови дипломатії ЄС Борреля Петер Стано не став коментувати інформацію про запланований демарш ЄС у справі Саакашвілі.

Нагадаємо, депутати Європарламенту у затвердженій 15 лютого резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Джерело: Європейська правда