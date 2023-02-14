Як буде перезавантажено міністерство оборони - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про "перезавантаження" Міноборони.

На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка

Запрошено на посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста Віталія Дейнегу

Запрошено на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у Парламенті, а також на посаді посла України у Канаді

Джерело: Obozrevatel



