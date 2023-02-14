Окупанти спускають воду з Каховського водосховища - є загроза екологічної катастрофи

Окупанти додатково відкрили шлюзи біля машинної зали Каховської ГЕС. Через це у місцевих жителів подекуди відсутня вода в колодязях, - повідомив в ефірі телемарафону Суспільне. Спротив міський голова Каховки Володимир Коваленко.

"Нижня частина Дніпра це підтоплення, а верхня частина, як оцінюють місцеві жителі — висота падіння води досягає до двох метрів. Сьогодні вже не у всіх людей є вода в колодязі, бо рівень ґрунтових вод значно впав. Є проблеми значно далі до Запорізької області. В заводях і балках, куди заходила риба, води майже немає. Є екологічна небезпека гибелі рибних запасів", — розповів Володимир Коваленко.