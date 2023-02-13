Чи будуть в "Дії" повістки та військові квитки - Федоров

Міністерство цифрової трансформації не планує вводити нові сервіси в Дії для надсилання повісток.

Цифровий військовий квиток для громадян призовного віку відомство також не розробляє, проте воно працює над цифровим посвідченням ветерана.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами потрібно займатися. Тому повісток у Дії не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає у роботі", - зазначив він.

Чиновник зазначив, що Мінцифри та Міноборони опрацьовують цифрове посвідчення ветерана та можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Крім того, розробляється ще один проект, що стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитись до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, запровадити медичні електронні системи у шпиталях", - пояснив міністр.

За словами Федорова, нині триває активна робота, щоб у проекті з ВЛК досягти швидкого результату в найближчі півроку.

Нагадаємо, у "Дії" з'явився один із найпопулярніших документів для підприємців – витяг з ЄДР.

Також до застосунку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Довідка дає можливість підтвердити те, що ви є власником тієї чи іншої нерухомості.

Джерело: Українські новини