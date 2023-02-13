"Підтримати"
Тренди:
Новини
Новини коротким рядком. Дайджест
Окупанти спускають воду з Каховського водосховища - є загроза екологічної катастрофи
Як буде перезавантажено міністерство оборони - Резніков
Віта Яковлєва: Війна. Харківські щоденники. Коли бахкає, міняється тільки вираз обличчя
Якими стали підсумки "Рамштайна-9" для України
Чи будуть в "Дії" повістки та військові квитки - Федоров
Starlink і надалі працюватимуть для потреб українських військових
В Дніпрі з'явився новий символ незламності - пам'ятник бронежилету
27 країн ЄС звернуться до грузинської влади щодо Саакашввлі
Український мультфільм "Мавка" придбала авторитетна американська компанія
Новини коротким рядком. Дайджест
Роскомнагляд вигадав для Путіна сімсот знущальних найменувань
Віта Яковлєва: Війна. Харківські щоденники. Оптимізм, який заводить в ступор
Пенсіонер з Черкащини став волонтером і безкоштовно перевозить військовослужбовців
Українські АЕС в змозі витримати навіть потужний землетрус
Всі новини
Війна / Суспільство / IT та медіа

Чи будуть в "Дії" повістки та військові квитки - Федоров

23:53, 13 лют 2023
3
Версія для друку

Міністерство цифрової трансформації не планує вводити нові сервіси в Дії для надсилання повісток. 

Цифровий військовий квиток для громадян призовного віку відомство також не розробляє, проте воно працює над цифровим посвідченням ветерана. 

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами потрібно займатися. Тому повісток у Дії не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає у роботі", - зазначив він.

Чиновник зазначив, що Мінцифри та Міноборони опрацьовують цифрове посвідчення ветерана та можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Крім того, розробляється ще один проект, що стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитись до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, запровадити медичні електронні системи у шпиталях", - пояснив міністр.

За словами Федорова, нині триває активна робота, щоб у проекті з ВЛК досягти швидкого результату в найближчі півроку.

Нагадаємо, у "Дії" з'явився один із найпопулярніших документів для підприємців – витяг з ЄДР.

Також до застосунку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Довідка дає можливість підтвердити те, що ви є власником тієї чи іншої нерухомості.

Джерело: Українські новини


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще