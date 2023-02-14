Якими стали підсумки "Рамштайна-9" для України

За підсумками дев’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулось 14 лютого на американській базі «Рамштайн» у Німеччині, західні партнери підтвердили, що Україна отримає більше засобів протиповітряної оборони, танків, артилерії та снарядів.

За його словами, країни-союзники також організують більше навчань для українських військових.

«Сьогодні день чергового "Рамштайну" – зустрічі групи військової підтримки України…Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що не всі рішення, прийняті в межах «Рамштайну», можна озвучувати публічно.

Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу за підсумками «Рамштайну» повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити Україні системи Bradley та Abrams – від США, танки Challenger – від Великої Британії, а також модернізовані танки – від США, Нідерландів та Чеської Республіки й танки Т-72 – від Польщі. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО.

Джерело: Zahid.net