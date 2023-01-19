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IT та медіа / Армія / Війна

Полк "Азов" більше не блокуватимуть у соцмережах компанії Meta

22:00, 19 січ 2023
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що звернулося до керівництва компанії Meta з проханням не блокувати у соцмережах контент про полк “Азов”. 

Про це міністр Михайло Федоров поговорив з президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі, повідомляє пресслужба міністерства.

“Команда Мінцифри звернулася до Meta із запитом переглянути політику модерування контенту, щоб компанія не блокувала та не видаляла дописи українських користувачів про війну”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що нещодавно Meta розробила і ухвалила адаптовану політику модерації контенту для висвітлення війни і поступово це рішення починає діяти.

“Також Meta не блокуватиме сторінки „Азовців“ та контент про полк „Азов“, якщо він не порушує стандарти спільноти Meta”, — повідомили у міністерстві.

Раніше українці звернулися до Президента Володимира Зеленського з петицією вплинути на ситуацію з блокуванням в соцмережах.

Наприкінці вересня материнська компанія Facebook Meta оголосила, що виявила та закрила мережі підроблених облікових записів, які брали участь у таємних операціях впливу з Китаю та Росії.

Джерело:  УНН 


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