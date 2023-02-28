Кіберполіція вирахувала неповнолітнього адміна руху "ЧВК Редан" в Україні

Кіберполіція ґрунтовно взялася за ПВК "Редан". Фахівці заблокували 18 каналів та груп, які "розкручували" деструктивний рух.

Також кіберполіція встановила адміна ТГ-каналу руху "ЧВК Редан". Ним виявився 16-річний дніпрянин. Він створив канал для заробітку від реклами. Для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху. Вартість 1 поста в його каналі - $10.

Кіберпол закликає батьків стежити за своїми дітьми та проводити з ними виховну роботу.

Штучне поширення такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

Джерело: Нацполіція