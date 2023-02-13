За що звичайна миша потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Миша з Каліфорнії на ім'я Пет потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Вона стала найстаршою мишкою, що живе в неволі: Пет народилась у зоопарку Сан-Дієго 14 липня 2013 року.

Вага тихоокеанських кишенькових мишей зазвичай становить від 6 до 10 г, а довжина тіла від кінчика носа до хвоста - всього 15 см. Проте свою назву цей вид отримав зовсім не завдяки мініатюрним розмірам, а через защічні мішки, які використовуються гризунами для зберігання припасів та перенесення матеріалів для облаштування гнізд.

Крім крихітних розмірів, цей вид примітний своєю рідкістю. У свій час тихоокеанські миші навіть вважалися вимерлими. Однак зусилля зоозахисників щодо захисту популяції цих тварин дали свій результат, і тепер гризуни, що живуть у зоопарках, успішно розплодилися. Найближчим часом їх навіть планують повернути в живу природу.

Джерело: NV