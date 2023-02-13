Starlink і надалі працюватимуть для потреб українських військових

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що його супутниковий інтернет Starlink продовжить працювати там, де зараз відбуваються бойові дії. Мільярдер додав, що "не допустить третьої світової війни".

Про це він відповів в коментарі під твітом астронавта НАСА Скотта Келлі, який попросив Маска не вимикати прилади Starlink у прифронтових районах.

"Ви досить розумні, щоб не ковтати… пропагандистську нісенітницю. Starlink — це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже всі інші інтернет-з'єднання були знищені", — відповів Маск у Twitter.

При цьому мільярдер заявив, що не допустить ескалації конфлікту, що "може призвести до Третьої світової війни".

При цьому російські ЗМІ піднесли цю новину у перекрученому вигляді.

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Джерело: Українські новини