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В Україні створили централізовану систему автоматичного блокування інтернет-ресурсів

22:34, 03 бер 2023
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В Україні створили “централізовану систему автоматичного блокування інтернет-ресурсів”, що дозволить збирати інформацію про користувача, який намагався зайти на “заборонені” сайти, автоматично зафіксувати та передати до відповідних державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Інтернет-асоціації України (ІнАУ).

Зазначається, що до 2 березня українські інтернет-провайдери мали встановити систему блокування доступу до вебресурсів, яка кожні 15 хвилин автоматично завантажує на сервер провайдера з вказаного в розпорядженні ресурсу перелік інтернет-адрес для автоматичного блокування.

“Інформація про користувача, який намагався зайти на “заборонені” ресурси, автоматично фіксується і передається до відповідних державних органів. І хоча система декларується для протидії фішингу, вона може бути використана для блокування довільної кількості інтернет-ресурсів”, – йдеться в повідомленні Інтернет Асоціації України (ГнАУ).

ІнАУ направила звернення до Офіс Президента України, Секретарю Рада національної безпеки і оборони України, Голові Служба безпеки України, Начальникам Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine і Головне управління розвідки Міністерства оборони України https://inau.ua/.../lyst-no-251-5-vid-28022023-shchodo... щодо неприйнятних ризиків для національної безпеки України у Розпорядженні НЦУ від 30.01.2023 № 67/850.

У зверненні ІнАУ наголошує, що фактично створюється централізований механізм автоматичного блокування доступу користувачів до необмеженого переліку інтернет-ресурсів. 

Важко переоцінити негативні наслідки для України в разі отримання ворогом доступу до цього механізму. Під приводом протидії фішинговим сайтам закладається потужна загроза, по суті «троянський кінь».

Раніше ІнАУ вже двічі зверталась до відповідних державних інституцій з проханням скасувати Розпорядження НЦУ «Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів» через те, що воно суперечить чинному законодавству України і шкодить її національним інтересам. На жаль, ці аргументи до цього часу не почуті, Розпорядження залишається чинним, а 2 березня спливає термін його виконання операторами електронних комунікацій.

Зважаючи на зазначене, ІнАУ закликає терміново скасувати Розпорядження від 30.01.2023 № 67/850 або принаймні призупинити його виконання до фахової оцінки можливих загроз, яка має здійснитися за участі професійних представників сфери електронних комунікацій, а також опрацювання альтернативних шляхів протидії фішингу з прийнятним рівнем ризику. Такі механізми існують в цивілізованих країнах.

Асоціація закликає скасувати або призупинити такі дії до фахової оцінки можливих загроз.

Раніше Асоціація вже вказувала на те, що впровадження в Україні системи фільтрації (а тепер і автоматичного блокування) інтернет-ресурсів копіює гірші практики тоталітарних держав.


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