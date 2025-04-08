Торговий тиск Трампа обвалює біржі - інвестори шукають безпечні активи

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Світові фондові ринки поглибили падіння в понеділок на фоні посилення торговельної війни між США та Китаєм. Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне викликати фінансову турбулентність, однак підтвердив намір ліквідувати торговий дефіцит США, особливо з Китаєм.

Про це пише Euronews.

Минулого тижня він оголосив про введення значно вищих, ніж очікувалося, дзеркальних мит, що спричинило обвальне падіння на Уолл-стріт. У відповідь Китай запровадив 34% мито на всі американські товари, що стало серйозною ескалацією конфлікту.

Трамп зазначив, що готовий до переговорів, якщо інші країни запропонують щось «феноменальне». Водночас він висунув фінансові вимоги до Європи, вимагаючи щорічних виплат за теперішнє й минуле. «Я не хочу, щоб усе падало, але іноді треба прийняти ліки, щоб вилікуватися», – сказав він.

На цьому тлі азійські фондові ринки зазнали значних втрат. Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 10% після вихідного, повністю втративши прибуток із початку лютого. До оголошення мит він зростав на тлі запуску недорогого ІІ-моделю DeepSeek та обіцянок Пекіна щодо стимулювання економіки. Після обвалу річне зростання склало лише 3,2%.

Японський Nikkei 225 знизився на 6% до мінімуму за 18 місяців, увійшовши в ведмежу зону зі зниженням на понад 20% від січневого піку. Індекси Південної Кореї та Австралії також втратили понад 4%, хоча згодом дещо відіграли позиції.

Аналітики зазначають, що можливі короткочасні ралі на позитивних новинах, але для стабілізації ситуації потрібно, щоб Трамп продемонстрував готовність не підвищувати тарифи та вести переговори.

Ф'ючерси на американські індекси також різко впали: S&P 500 на 3,5%, Nasdaq — на 4,5%, Dow Jones — на 2,9%. Індекс волатильності VIX зріс на 51%, перевищивши рівень 45 — максимум із 2020 року. Очікується, що американське падіння вплине і на європейські ринки, які також перебувають під тиском: Euro Stoxx 600 впав на 7,4%, німецький DAX — на 6,9%, французький CAC 40 — на 7,1%.

На фоні ринкової турбулентності інвестори перемикаються на захисні активи: євро, японську єну, швейцарський франк та державні облігації. Євро піднявся вище 1,10 долара, досягнувши максимуму за шість місяців. Дохідність 10-річних облігацій США впала нижче 4% — вперше з жовтня 2024 року. Аналогічно знизилися й дохідності німецьких бундів.

Попри зростання попиту на захисні активи, ф'ючерси на золото впали — інвестори фіксували прибутки, щоб покрити збитки на фондових ринках. Проте аналітики очікують, що золото залишатиметься одним із найкращих активів для збереження вартості в умовах нестабільності.